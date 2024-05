ND Mais |Do R7

Itajaí em ação: medidas para proteção contra inundações As inundações no Rio Grande do Sul têm sido devastadoras, e a equipe do Balanço Geral investigou como o município de Itajaí está...

As inundações no Rio Grande do Sul têm sido devastadoras, e a equipe do Balanço Geral investigou como o município de Itajaí está se preparando para evitar tragédias semelhantes. Nesta matéria esclarecedora, você descobrirá as medidas e estratégias adotadas por Itajaí para enfrentar o desafio das inundações, garantindo a segurança e proteção dos moradores.

