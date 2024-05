Jovem desaparecida: Comunidade se mobiliza em busca de respostas A comunidade do Sul do Estado está mobilizada em busca de respostas sobre o desaparecimento de Maiara Just Bendo, uma jovem que saiu...

A comunidade do Sul do Estado está mobilizada em busca de respostas sobre o desaparecimento de Maiara Just Bendo, uma jovem que saiu para uma festa no último sábado (04), e não foi mais vista. Vinícius Sieglitz traz detalhes e atualizações sobre esse caso que intriga a região, enquanto familiares e autoridades seguem em busca de pistas que possam esclarecer o que aconteceu com Maiara.

