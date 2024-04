Novas regras no trânsito de Biguaçu: Rua São José vira mão única A partir desta sexta-feira (26), motoristas e ciclistas de Biguaçu devem ficar atentos às alterações no trânsito no centro da cidade...

A partir desta sexta-feira (26), motoristas e ciclistas de Biguaçu devem ficar atentos às alterações no trânsito no centro da cidade. A Rua São José passa a ser de mão única, no sentido da Rua Hermógenes Prazeres até a Rua Avanir Maria Prazeres. As mudanças visam otimizar a circulação de veículos e garantir mais segurança para todos. Para mais detalhes, acesse o site bigua.sc.gov.br e esteja por dentro das novidades!

