O manezinho que conquistou o pódio no Uruguai O manezinho Eduardo Guidi subiu no lugar mais alto no pódio em Punta Del Este, no Uruguai. Ele que pratica o esporte há mais de 3...

Alto contraste

A+

A-

O manezinho Eduardo Guidi subiu no lugar mais alto no pódio em Punta Del Este, no Uruguai. Ele que pratica o esporte há mais de 3 décadas e corre aqui no Brasil como piloto oficial da construtora de Kart Thunder, participou neste fim de semana de uma prova no país vizinho representando a equipe Ferrari Kart Tracing (a mais tradicional do Uruguai) para admiração dos presentes nesta importante e peculiar etapa de rua e praia: é uma competição nacional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Sem acordo, professores da rede estadual mantêm greve em SC

• ‘Caos instaurado’: gato e cachorro travessos chamam atenção na internet por bagunçar demais

• Novo zagueiro do Avaí tem ‘parça’ no elenco e gosta de fazer gol



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.