Operação Limpa Pátios do Detran em Blumenau A Operação Limpa Pátios do Detran teve início nesta terça-feira em Blumenau, com o objetivo de remover veículos abandonados e em...

ND Mais| 16/04/2024 - 14h33 (Atualizado em 16/04/2024 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share