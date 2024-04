Participe da Corrida do Coração em Criciúma e promova saúde e solidariedade No dia 28 de abril, Criciúma será palco da emocionante Corrida do Coração, um percurso que vai do Parque das Nações ao Parque da...

No dia 28 de abril, Criciúma será palco da emocionante Corrida do Coração, um percurso que vai do Parque das Nações ao Parque da Prefeitura. Esta corrida, que pode ser realizada individualmente, em dupla ou em quarteto, promove a saúde cardiovascular e a solidariedade entre os participantes.

