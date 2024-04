Pesca da Tainha | Episódio 1 – História

Alto contraste

Neste episódio vamos conhecer um pouco da história de pescadores que preservam a pesca artesanal na praia da Barra da Lagoa. Como era a comunicação quando se avistava um cardume, como era a conservação do peixe sem energia elétrica, como era a vida das mulheres durante a safra. Vamos mostrar a evolução do bairro e da atividade da pesca. Três gerações diferentes narram as histórias do passado, do presente e projetam o futuro da pesca da tainha.

