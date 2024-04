Pesca da Tainha | Episódio 4 – Peixe O último episódio revela a importância da safra da tainha para economia local. O peixe ao sair do mar é distribuído entre os pescadores...

Alto contraste

A+

A-

O último episódio revela a importância da safra da tainha para economia local. O peixe ao sair do mar é distribuído entre os pescadores do rancho mas, também, entre as pessoas da comunidade. Além disso, é vendido para restaurantes e peixarias movimentando uma cadeia produtiva importante para a região. Mostra que a tainha é um peixe apreciado não só por quem mora da Ilha de Santa Catarina, mas por quem visita a cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Pesca da Tainha | Episódio 4 – Peixe

• ‘Menos carboidrato, mais proteína’: bolinho de atum emagrece e sacia fome

• Pesca da Tainha | Episódio 1 – História



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.