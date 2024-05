ND Mais |Do R7

Polêmica: Raphinha é punido por mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul Certas coisas que acontecem no futebol são difíceis de acreditar. O atacante Raphinha, ex-Avaí e hoje no Barcelona, foi multado pelo...

Certas coisas que acontecem no futebol são difíceis de acreditar. O atacante Raphinha, ex-Avaí e hoje no Barcelona, foi multado pelo Comitê de Disciplina da Federação Espanhola por exibir na camisa uma mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul.

