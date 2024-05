Polícia Civil de SC envia 28 policiais para auxiliar em resgates na Grande Porto Alegre

ND Mais |Do R7

A Polícia Civil de Santa Catarina demonstra solidariedade ao enviar um novo efetivo de 28 policiais para auxiliar nos resgates na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A medida visa contribuir com as operações de patrulhamento pluvial e apoio em situações emergenciais causadas pelas enchentes na região. Esta é mais uma frente de apoio catarinense diante dos desafios enfrentados pelo estado vizinho.

