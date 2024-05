ND Mais |Do R7

Polícia gaúcha enfrenta enchentes e troca viatura por bote Por conta das inundações no Rio Grande do Sul, uma cena diferente e comovente vem ganhando destaque. Policiais precisaram trocar...

Alto contraste

A+

A-

Por conta das inundações no Rio Grande do Sul, uma cena diferente e comovente vem ganhando destaque. Policiais precisaram trocar as viaturas por botes, devido ao alto nível de alagamento nas regiões gaúchas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Polícia troca viatura por bote durante as enchentes no Rio Grande do Sul

• MEMÓRIA: Depois da dupla Avaí e Figueirense, era o time que mais tinha torcida na Capital

• Ciclista de 22 anos morre atropelado em gravíssimo acidente no Extremo Sul de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.