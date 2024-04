Preparação para a Safra da Tainha: Canoas Centenárias e Redes Manuais Vamos mostrar como é feita a preparação para safra da tainha. As canoas centenárias que precisam passar por reparos manuais. As redes...

Alto contraste

A+

A-

Vamos mostrar como é feita a preparação para safra da tainha. As canoas centenárias que precisam passar por reparos manuais. As redes que precisam ser remendadas à mão. O trabalho de preparo do rancho onde os pescadores irão passar mais de três meses a espera do peixe.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Pesca da Tainha | Episódio 4 – Peixe

• ‘Menos carboidrato, mais proteína’: bolinho de atum emagrece e sacia fome

• Pesca da Tainha | Episódio 1 – História



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.