Santa Catarina se destaca com crescimento recorde na abertura de novas empresas em 2023 Santa Catarina foi o estado da região Sul que mais cresceu no ranking de abertura de novas empresas, em 2023. De acordo com o Indicador...

Santa Catarina foi o estado da região Sul que mais cresceu no ranking de abertura de novas empresas, em 2023. De acordo com o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, o Estado teve alta de 6,8% no número de novas empresas abertas em relação a 2022. No total, foram registradas 742.324 novas empresas no estado.

