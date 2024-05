Situação dos clubes de Remo em Porto Alegre choca espectadores

Alto contraste

Marco Aurélio Flores, leitor, amigo e remador máster com grande história no remo de Florianópolis, envia para a coluna a situação desoladora e triste dos clubes de remo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Todos os clubes foram atingidos de forma triste e desoladora", afirmou o leitor. Nos vídeos abaixo, veja como a situação do GNU (Grêmio Náutico União) que fica na Ilha do Pavão bem em frente aos Cais do embarcadouro. "Essa enchente superou todas", lamenta.

