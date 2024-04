Surto de dengue assola o Litoral Norte de SC Os municípios de Itapoá e São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, confirmaram, nesta terça-feira (30), novas mortes...

Os municípios de Itapoá e São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, confirmaram, nesta terça-feira (30), novas mortes por dengue. Em Itapoá, este é o primeiro registro em 2024, enquanto São Francisco do Sul acumula cinco óbitos.

