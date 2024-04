Tesoureiro de facção criminosa é flagrado curtindo o Litoral de SC Apontado pela Polícia Civil matogrossense como tesoureiro de uma facção criminosa em Cuiabá (MT), Paulo Witer Farias preso no início...

Apontado pela Polícia Civil matogrossense como tesoureiro de uma facção criminosa em Cuiabá (MT), Paulo Witer Farias preso no início desta semana, curtiu o reveillon e até saltou de paraquedas no Litoral de Santa Catarina. Poderia ser normal, se o sistema da tornozeleira eletrônica apontasse que ele estava em Cuiabá no dia 30 de dezembro de 2023.

