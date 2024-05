Tragédia no Rio Grande do Sul: Imagens chocantes revelam a devastação causada pelas enchentes A situação no Rio Grande do Sul é alarmante após intensas chuvas. A Defesa Civil confirma um total de 95 mortes no estado vizinho...

A situação no Rio Grande do Sul é alarmante após intensas chuvas. A Defesa Civil confirma um total de 95 mortes no estado vizinho, com 131 pessoas desaparecidas. Mais de 48 mil estão desabrigadas e 159 mil desalojadas. Além disso, 401 cidades registraram danos e 144 trechos de rodovias estão bloqueados. Descubra mais sobre os impactos devastadores dessas enchentes.

