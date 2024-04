Trânsito intenso nas rodovias estaduais de SC devido a interdição na BR-101 O fluxo das rodovias estaduais está mais intenso nesta segunda-feira (15), devido a interdição da BR-101 no Morro dos Cavalos, em...

O fluxo das rodovias estaduais está mais intenso nesta segunda-feira (15), devido a interdição da BR-101 no Morro dos Cavalos, em Palhoça, após a queda de uma rocha e o surgimento de uma cratera na pista. Para evitar o trânsito no local, as SCs estão servindo como rotas alternativas.

