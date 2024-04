Videira em Destaque: Festival da Canção e 3ª Corrida da Uva Videira, no Meio-Oeste catarinense, está com eventos agendados que prometem movimentar a cidade! Em maio, ocorre o tradicional Festival...

Alto contraste

A+

A-

Videira, no Meio-Oeste catarinense, está com eventos agendados que prometem movimentar a cidade! Em maio, ocorre o tradicional Festival da Canção de Videira, e no final deste mês, é a vez da 3ª edição da Corrida e Caminhada da Uva. A secretária de Turismo e Cultura, Valéria Guedes de Freita, e a gerente de eventos, Maiara Baroncello, explicam mais sobre esses eventos emocionantes, que já estão com inscrições abertas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Blogueira Grávida Após Laqueadura: Médica Explica Caso que Viralizou!

• Explorando a Natureza: Crianças do Pré da Escola Cyrinho se Divertem na Praia

• Videira em Foco: Festival da Canção e 3ª Corrida da Uva



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.