Norte e Centro-Oeste concentram maior presença evangélica no país

Evangélicos alcançam 26,9% da população Divulgação/Universal - Arquivo

As regiões Norte e Centro-Oeste reúnem os maiores percentuais de pessoas que se identificam como evangélicas no Brasil. No Norte, esse grupo religioso representa 36,8% da população; no Centro-Oeste, 31,4%.

Os dados fazem parte do Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, e confirmam a tendência de crescimento que marca as últimas três décadas.

O avanço se reflete também na configuração municipal: em 244 cidades do país, os evangélicos são o grupo religioso mais numeroso.

Em 58 desses municípios, a maioria da população tem vínculo com alguma vertente evangélica. Entre os exemplos disso, estão São Pedro dos Crentes (MA), com 58%, e Pomerode (SC), com 57%.

Embora continue em expansão, o ritmo de crescimento desacelerou. Entre 2010 e 2022, a alta foi de 5,3 pontos percentuais — a menor desde o ano 2000.

Em censos anteriores, a elevação ultrapassava os 6 pontos percentuais por década. Ainda assim, os evangélicos seguem como o segmento religioso que mais avança no país.

Em 1991, eram 9% dos brasileiros. No levantamento mais recente, de 2022, chegou a 26,9%, número que evidencia mudanças consistentes na composição religiosa nacional.

Essa transformação tem impacto direto em cidades de médio porte, como Manacapuru (AM) e Rio Branco (AC), onde a presença evangélica ultrapassa a média nacional.

O IBGE destaca que a distribuição regional e municipal reforça a relevância do fenômeno — que segue modificando o cenário religioso brasileiro, ainda que em ritmo menos acelerado que nas décadas anteriores.

