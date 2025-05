Operação na BA mira policiais militares suspeitos de destruir provas sobre jogo do bicho Organização criminosa estaria envolvida em lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 28/05/2025 - 09h26 ) twitter

Policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão na BA Divulgação/MPBA/Arquivo

A Polícia Federal, o Ministério Público da Bahia e a Secretaria de Segurança Pública do estado cumpriram, nesta quarta-feira (28), quatro mandados de busca e apreensão contra policiais militares suspeitos de destruir provas digitais relacionadas a uma investigação sobre o jogo do bicho.

Segundo informações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais), a organização criminosa estaria envolvida em lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais.

A operação recebeu o nome Fallen, que em inglês significa “caído”, em referência à participação de membros das forças de segurança pública no grupo criminoso — simbolizando, segundo o Ministério Público, a degradação moral e a perda de valores éticos desses profissionais.

Grupo inevstigado é suspeito de lavar dinheiro proveniente do jogo do bicho Divulgação/MPBA - 28.5.2025

A ação desta quarta-feira é um desdobramento da Operação El Patrón, deflagrada em dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos dez mandados de prisão, 33 de busca e apreensão, além do bloqueio de mais de R$ 200 milhões em contas bancárias dos investigados, o sequestro de 26 propriedades urbanas e rurais, e a suspensão das atividades econômicas de seis empresas.

Segundo as autoridades, as investigações continuam para apurar outros possíveis envolvidos e fatos conexos. Se condenados, os suspeitos poderão cumprir penas que, somadas, podem ultrapassar 26 anos de reclusão.

