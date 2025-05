A dois dias do fim do prazo, 11 milhões ainda não entregaram o IR 2025 Declaração deve ser enviada até as 23h59min59s de sexta-feira (30); expectativa é receber 46,2 milhões de documentos Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

Prazo para entrega da declaração do IR 2025 termina nesta sexta (30) ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.04.2025

Faltando dois dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, um terço dos contribuintes ainda não acertou as contas com a Receita Federal. Até as 20h45 desta terça-feira (27), 34,4 milhões de documentos haviam sido enviados, o que representa 74% do total.

A Receita Federal espera que esse número chegue a 46,2 milhões até a data final. O período de entrega começou em 17 de março e terminará às 23h59min59s desta sexta-feira (30).

Quem ao longo do ano passado recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 precisa entregar a declaração. O contribuinte que não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

Restituição

A consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 já foi liberada. O pagamento será realizado no dia 30 de maio, mesma data do fim do prazo da entrega da declaração. Os seguintes serão em 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

‌



O valor do primeiro lote é de R$ 11 bilhões, o maior já pago em restituição na história. Serão beneficiados 6.257.108 contribuintes.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

‌



Os primeiros a receber são os grupos com prioridade prevista em lei, como pessoas com idade superior a 80 anos, as que têm mais de 60 anos, portadores de moléstia grave e aquelas cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano, além daqueles que fazem parte das prioridades legais, recebe primeiro também quem optar pela declaração pré-preenchida e também escolher para receber a restituição por meio do Pix. Depois, vem os contribuintes que utilizam apenas uma das opções, a pré-preenchida ou o Pix.

‌



Quais são as prioridades legais

Contribuinte com idade igual ou superior a 80 anos;

Idade igual/superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuinte que utilizaram, ao mesmo tempo, a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;

Utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix;

Demais contribuintes.

Como declarar

A maioria dos contribuintes utiliza o PGD (Programa Gerador da Declaração) do Imposto de Renda 2025 para computador. Para baixar, é preciso entrar na página da Receita Federal e seguir as orientações.

Além do PGD para computador, o contribuinte também pode fazer a declaração por meio do aplicativo e de forma online, pelo MIR (Meu Imposto de Renda), para computadores e dispositivos móveis (smartphones e tabletes).

A Receita oferece ainda a declaração pré-preenchida, acessível para quem possui conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Até o momento, 49% das declarações enviadas foram feitas por meio da modalidade pré-preenchida — número recorde em comparação aos anos anteriores.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

