Recife, Fortaleza, Belém, Rio e Belo Horizonte lideram alta da cesta básica em 2025 Segundo o Dieese, tempo médio de trabalho para comprar os produtos da cesta foi de 108 horas e 55 minutos em abril Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 )

Por outro lado, Brasília, Campo Grande e Aracaju registraram as menores variações Reprodução/Agência Brasil/Arquivo

A pesquisa feita pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) sobre o preço da cesta básica em 15 capitais do país mostra que Recife (PE), Fortaleza (CE), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) são as cidades em que o item mais encareceu desde o início do ano.

O dado mais recente divulgado pelo departamento é referente a abril. Segundo o levantamento, a variação do preço da cesta básica nessas capitais de janeiro até o mês passado foi o seguinte:

Recife (10,94%)

Janeiro: R$ 598,72

Abril: R$ 652,71

Fortaleza (10,80%)

Janeiro: R$ 700,44

Abril: R$ 746,52

Belém (9,07%)

Janeiro: R$ 697,81

Abril: R$ 726,21

Rio de Janeiro (8,96%)

Janeiro: R$ 802,88

Abril: R$ 849,70

Belo Horizonte (8,32%)

Janeiro: R$ 717,51

Abril: R$ 752,60

Apesar disso, São Paulo (SP) continua com a cesta básica mais cara do país, com preço médio de R$ 909,25. Já o menor valor foi encontrado em Aracaju (SE) — R$ 579,93.

Em 2025, as capitais com menor variação no preço da cesta básica são registradas Brasília, com 4,39%; Campo Grande (MT), com 4,51%; e Aracaju (SE), com 4,67%.

Tempo de trabalho necessário

No mês passado, segundo o Dieese, o tempo médio de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 108 horas e 55 minutos, superior ao registrado em março (106 horas e 19 minutos).

Em abril de 2024, a jornada média havia sido de 109 horas e 55 minutos.

Salário mínimo

O trabalhador remunerado pelo salário mínimo comprometeu, em média, 53,52% de sua renda líquida para adquirir os alimentos da cesta básica em abril deste ano, segundo a pesquisa do Dieese.

Em março, o comprometimento havia sido de 52,24%, e, em abril de 2024, de 54,01%.

Na avaliação do departamento, em abril de 2025 o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 7.638,62, ou 5,03 vezes o mínimo atual, que é de R$ 1.518.

Em março, o valor necessário era de R$ 7.398,94 e correspondeu a 4,87 vezes o piso mínimo.

