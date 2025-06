Passaporte de Mauro Cid: confira o depoimento de Gilson Machado à Polícia Federal Defesa do ex-ministro do Turismo mostrou termo de declaração feita para a Polícia Federal, com pouco mais de uma página Cidades|Do R7, em Brasília 13/06/2025 - 14h25 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilson Machado fala sobre depoimento na Polícia Federal no Recife TV Guararapes/RECORD/Reprodução - 13.06.2025

A defesa do ex-ministro do Turismo Gilson Machado mostrou a jornalistas presentes no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, para exame de corpo de delito, o depoimento feito para a Polícia Federal.

Machado é suspeito de intermediação na tentativa de obtenção de documento português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

No depoimento, o ex-ministro afirmou que não tem contato com Mauro Cid desde o fim de 2022. E também que não esteve em nenhum consulado, mas procurou a embaixada para tirar o passaporte do pai.

Veja:

‌



Publicidade 1 / 2 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Primeira página do depoimento de Gilso Machado à PF Primeira página do depoimento de Gilso Machado à PF TV Guararapes/RECORD/Reprodução - 13.06.2025

Machado também divulgou uma nota sobre o caso. Leia a íntegra:

“Diante da decretação da minha prisão preventiva nesta quinta-feira (13), venho a público reafirmar minha total inocência. Não cometi crime algum. Não matei, não roubei, não trafiquei drogas. O que fiz foi apenas pedir informações sobre a renovação do passaporte do meu pai, um senhor de 85 anos.

‌



É só verificarem as ligações que fiz para o consulado e os áudios que enviei aos funcionários. Eu nunca estive presente em nenhum consulado ou embaixada — nem de Portugal, nem de qualquer outro país — seja no Brasil ou no exterior. Tudo o que fiz foi um gesto de cuidado com meu pai, nada além disso. A justiça divina tarda, mas não falha".

No Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, Machado reafirmou que o contato feito com o consulado de Portugal no Recife teve como objetivo tratar da documentação de seu pai, de 85 anos.

‌



“Não matei, não trafiquei drogas, não tive contato com traficante. Apenas pedi um passaporte para meu pai”, comentou.

Veja:

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp