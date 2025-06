Após vazamento de supostas mensagens de Cid, Bolsonaro defende anulação da delação A declaração de Bolsonaro ocorre após a veiculação de supostas mensagens nas quais o militar teria usado um perfil falso Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h22 ) twitter

Após vazamento de supostas mensagens de Cid, Bolsonaro defende anulação da delação Ton Molina/STF - 09.06.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu na rede social X, antigo Twitter, que o acordo de delação premiada fechado pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid seja anulado.

A declaração de Bolsonaro ocorre após a veiculação de supostas mensagens nas quais o militar teria usado um perfil falso nas redes sociais, o que teria violado decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o uso de redes sociais por parte do delator.

“Braga Netto e os demais devem ser libertados imediatamente. E esse processo político disfarçado de ação penal precisa ser interrompido antes que cause danos irreversíveis ao Estado de Direito em nosso país”, disse Bolsonaro.

Segundo o ex-presidente, “a ‘trama golpista’ é uma farsa fabricada em cima de mentiras. Um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda”.

“Isso não é justiça. É perseguição. É uma caça às bruxas contra mim e contra os milhões de brasileiros que eu represento. Um processo movido por vingança, não por verdade”.

