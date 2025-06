Queda de balão: veja as regras da Anac para evitar acidentes em voos tripulados no país Pilotos de balões tripulados devem informar a qualquer pessoa embarcada que se trata de uma atividade desportiva de alto risco Cidades|Do R7, em Brasília 21/06/2025 - 13h43 (Atualizado em 21/06/2025 - 14h16 ) twitter

Dois incidentes ocorreram neste sábado; caso anterior em SP deixou uma vítima Anac/Divulgação

A operação de balões tripulados no país não exige licença de piloto nem certificado de aeronavegabilidade da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), mas demanda cadastro do desportista e da aeronave, cumprimento rigoroso das regras operacionais, de tráfego aéreo e das áreas de operação, além de requisitos de segurança específicos.

Em menos de sete dias, o Brasil registrou três incidentes com balões tripulados, dois deles apenas na manhã deste sábado (21). O mais grave ocorreu em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, onde um balão pegou fogo durante o voo e caiu, deixando oito mortos e 13 feridos.

Também neste sábado, em Sorocaba, no interior de São Paulo, outro balão precisou fazer um pouso de emergência, sem vítimas.

No domingo passado (15), uma jovem morreu após a queda de um balão em Capela do Alto (SP), na região turística de Boituva (SP). Uma turista gravou o momento da queda, com batidas em árvore, gritos de crianças e pânico.

Regras da Anac

Segundo as regras da Anac, definidas pelo RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) nº 103, a operação de balão livre tripulado é permitida apenas para pessoas maiores de 18 anos. Os pilotos de balões livres tripulados com finalidade puramente desportiva devem informar a qualquer pessoa embarcada que se trata de uma atividade desportiva de alto risco, por conta e risco dos envolvidos.

Conforme o RBAC nº 103, o operador e a aeronave não dispõem de qualificação técnica da Anac, não havendo, portanto, qualquer garantia de segurança. A Agência Nacional de Aviação Civil destaca que não pode garantir a segurança de desportistas engajados nessas atividades, cabendo a eles a responsabilidade pelo controle da exposição ao risco.

Os pilotos dos balões com fins desportivos devem possuir uma certidão de cadastro de aerodesportista, conforme estabelecido pela Anac. Para efetivar o cadastro, é necessária a comprovação de que o interessado detém os conhecimentos mínimos para o cumprimento das regras operacionais e de uso do espaço aéreo.

As normas da Anac proíbem que o balão seja pilotado de forma que ofereça risco às pessoas no solo ou ao sistema de aviação civil. Além disso, é proibido lançar objetos ao solo de forma que ofereça risco a pessoas ou propriedades.

A operação de balões tripulados é limitada à condição visual em período diurno e mantendo referência visual com a superfície durante todo o voo.

Além disso, é vedado realizar operação de pouso ou decolagem em localidade não autorizada pelo proprietário ou detentor dos direitos sobre a área.

Antes de cada voo, o piloto deve tomar conhecimento dos espaços de voo autorizados e respeitar os limites laterais e verticais definidos. A prática do balonismo é autorizada apenas em espaços de voo devidamente designados pelo Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

Cadastro do balão

O RBAC nº 103 diz que o balão tripulado deve ser cadastrado na forma estabelecida pela Anac e apresentar marcação visível que permita sua identificação. O operador deve portar o cadastro de aerodesportista do piloto, o cadastro da aeronave e o seguro (se aplicável) a bordo da aeronave, em meio físico ou digital.

O piloto deve permitir inspeções no balão e fornecer evidências suficientes para comprovar a aplicabilidade e adequação ao RBAC nº 103, sempre que solicitado pela Anac, pelo Decea ou por autoridade policial.

Além disso, operadores que se dedicam à formação de outros pilotos devem possuir seguro contra danos a pessoas ou bens na superfície e ao pessoal técnico a bordo.

