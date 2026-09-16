Vem Viver Sesc aproxima pessoas de cultura, lazer e bem-estar
Iniciativa reúne atividades e espaços que incentivam a convivência, o acesso à cultura, o lazer e a qualidade de vida
O dia a dia pode ganhar novos significados quando há espaço para descobrir, aprender e se conectar. É a partir dessa ideia que o Sesc RJ apresenta o conceito Vem Viver Sesc, iniciativa que reúne diferentes possibilidades de experiências para o público.
A proposta passa por atividades que estimulam a convivência, o acesso à cultura, o lazer e o cuidado com a qualidade de vida. Em diferentes espaços, o público encontra oportunidades para sair da rotina e aproveitar momentos de aprendizado, diversão e interação.
Mais do que oferecer uma programação diversificada, o Sesc RJ busca criar experiências que façam parte da vida das pessoas. O convite é para conhecer as atividades, ocupar os espaços e descobrir novas formas de viver o cotidiano.