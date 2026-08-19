Sesc RJ amplia experiências de bem-estar com ações em cultura, saúde e educação Com atividades que unem cultura, saúde, educação, esporte e lazer, o Sesc RJ promove experiências que incentivam o bem-estar e a qualidade de vida

Com uma programação voltada para diferentes momentos da vida, o Sesc RJ reúne iniciativas que conectam cultura, saúde, educação e experiências em um mesmo propósito: promover qualidade de vida e bem-estar.

A proposta valoriza o acesso a atividades culturais, práticas esportivas, ações de saúde, espaços de convivência e oportunidades de aprendizado. Com unidades espalhadas pelo país, o Sesc oferece opções para diferentes públicos, criando ambientes que estimulam o desenvolvimento pessoal e a convivência.

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O conceito “Vem Viver Sesc” reforça essa ideia ao convidar o público a aproveitar as diversas possibilidades oferecidas pela instituição. Mais do que serviços e atividades, a iniciativa busca incentivar novas experiências e uma rotina com mais saúde, conhecimento, cultura e momentos de lazer.

Oferecimento: Sesc RJ