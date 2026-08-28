Senac RJ oferece 500 vagas gratuitas em cursos de Inteligência Artificial para preparar profissionais para o mercado do futuro Com formação voltada à prática, os cursos gratuitos ensinam como aplicar ferramentas de IA, como ChatGPT e Gemini, em atividades do dia a dia

Senac RJ Abre vagas para curso de Inteligência Artificial Reprodução/Magnific

A Inteligência Artificial deixou de ser uma tecnologia restrita aos laboratórios e grandes empresas e passou a fazer parte da rotina de profissionais de diferentes áreas. De ferramentas que auxiliam na produção de textos e imagens a soluções capazes de organizar informações, analisar dados e automatizar tarefas, a IA já transforma a maneira como o trabalho é realizado.

Nesse cenário, desenvolver conhecimentos sobre a tecnologia pode ser um diferencial para quem busca novas oportunidades ou pretende se adaptar às mudanças do mercado de trabalho. É com a intenção de preparar o profissional do futuro com essa ferramenta, que o Senac RJ disponibilizou 500 vagas gratuitas para cursos de Inteligência Artificial.

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A iniciativa é voltada ao público geral e contemplou profissionais, estudantes, empreendedores e pessoas interessadas em tecnologia que desejam entender melhor como utilizar a IA de maneira prática.

IA na prática: da rotina profissional aos negócios

Os cursos oferecidos pelo Senac RJ apresentam aplicações práticas de ferramentas de IA generativa, como ChatGPT e Gemini, mostrando como esses recursos podem ser incorporados à rotina para auxiliar na criação de conteúdos, organização de informações, elaboração de ideias e outras atividades.

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Para estudantes, o conhecimento pode complementar a formação e ampliar o repertório profissional. Já para quem está no mercado de trabalho, a tecnologia pode ser uma aliada na busca por mais produtividade e eficiência.

Formação para as profissões do futuro

A oferta de capacitações em Inteligência Artificial faz parte da proposta do Senac RJ de preparar profissionais para as transformações do mercado. A instituição atua na educação profissional em diferentes áreas e busca aproximar a formação das necessidades encontradas no mundo do trabalho.

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Nesse contexto, aprender a utilizar novas tecnologias não significa necessariamente trabalhar diretamente com desenvolvimento de sistemas ou programação. A familiaridade com ferramentas digitais e a capacidade de identificar onde a IA pode ser aplicada também ganham espaço em profissões de comunicação, administração, comércio, marketing, educação e diversos outros setores.

A proposta é justamente aproximar a tecnologia da realidade dos alunos, com conteúdos que podem ser utilizados em situações concretas.

A iniciativa reforça como ações de formação profissional podem aproximar a população de conhecimentos que ganham cada vez mais importância no mercado de trabalho — especialmente em um momento em que a Inteligência Artificial passa a fazer parte da rotina de empresas e profissionais de diferentes setores.