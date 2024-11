Chuva em SP adia treino da F1 em Interlagos e 63,4 mil imóveis ficam sem luz Foram registrados pontos de alagamento nas zonas norte, sul, leste e oeste; além de quedas de árvore pela cidade São Paulo|Do Estadão Conteúdo 02/11/2024 - 22h40 (Atualizado em 02/11/2024 - 22h49 ) twitter

Paulistanos enfrentaram a chuva no centro da cidade neste sábado (2) CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 02.11.2024

A cidade de São Paulo registrou pancadas de chuva ao longo da tarde de sábado (2), com raios e rajadas de vento. Foram registrados pontos de alagamento nas zonas norte, sul, leste e oeste. Os córregos Itaim e Rio verde transbordaram alagando as vias adjacentes. A previsão é de que a chuva continue na região, mas com intensidade fraca.

Na Grande São Paulo, há ainda 63,4 mil imóveis sem luz, conforme balanço das 20 horas da Enel. Foram registrados 21 chamados para queda de árvores sobre fiação e vias públicas.

No último mês, um apagão atingiu 3,1 milhões de clientes e levou dias para ser totalmente resolvido. A crise elevou a pressão sobre a distribuidora de energia, cujo trabalho está sob apuração do governo federal, o que pode levar à perda da concessão.

A região de Interlagos, zona sul, teve o maior acumulado de precipitação da capital entre 14h30 e 15h30, com 49 milímetros. O temporal causou transtorno no autódromo e fez o treino classificatório da Fórmula 1 ser adiado para o domingo (3).

Em Santo Amaro, algumas casas ficaram alagadas. Na Avenida Rio das Pedras, na zona leste, um motoboy sofreu uma queda e foi arrastado pela enxurrada por alguns metros, sendo socorrido por um transeunte.

Entre outras áreas com maior volume de chuva nessa faixa de horário, estavam o Jardim São Luís, com 45 mm, Pirituba, com 34 mm, e Jardim Aricanduva, com 28 mm.

Na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul, as rajadas de vento chegaram a 46 km/h por volta das 14h20. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve sete chamados para queda de árvores na capital e na região metropolitana.

Outros bairros da zona sul, entre Jardim Ângela e Capela do Socorro, também registraram chuva forte, assim como na zona oeste, em Pirituba, Osasco e Lapa, e na região Leste, entre Vila Prudente, Aricanduva, São Mateus, Itaquera e Guaianases.

A Defesa Civil também destacou o estado de alerta na subprefeitura de Itaim Paulista, além do transbordamento pela rede termelétrica do Rio Verde em Itaquera, na zona leste.

Além da capital, também chove forte em Embu das Artes, Itapecerica da Serra e entre Itupeva e Indaiatuba, no interior.

Qual é a previsão do tempo em SP?

A cidade de São Paulo registra neste sábado mínima de 18ºC e máxima de 29ºC. À tarde, a previsão é de pancadas isoladas com potencial de tempestade moderada e à noite, de tempo nublado com baixo potencial de tempestade, segundo informações do CGE.

A primeira semana de novembro, também conforme o órgão, terá o predomínio do ar quente e úmido, o que favorece a formação e propagação de áreas de instabilidade. As chuvas serão frequentes e com volumes significativos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou alerta amarelo por perigo de chuvas intensas em diferentes regiões do Brasil, incluindo o extremo oeste do Estado de São Paulo.