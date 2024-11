Polícia Civil prende motorista de van escolar com mais de 300 quilos de maconha na Grande São Paulo Ação policial em Cotia desmantela esquema de tráfico e apreende 485 tijolos com drogas São Paulo|Do R7 14/11/2024 - 12h19 (Atualizado em 14/11/2024 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 300 quilos de maconha foram encontrados em van escolar Reprodução/SSP-SP

Uma operação da Polícia Civil, realizada na quarta-feira (13), resultou na apreensão de uma van escolar usada para transportar mais de 300 kg de maconha. O motorista do veículo foi interceptado e preso em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. A ação foi parte de uma investigação que monitorava um esquema de tráfico na região.

A investigação apontava que um caminhão havia chegado à cidade carregado com drogas. Segundo as autoridades, os criminosos planejavam realizar o transporte da carga para uma van escolar, que seguiria até São Bernardo do Campo. A equipe policial traçou a rota do suspeito e posicionou agentes em pontos estratégicos para interceptar o veículo.

485 tijolos com drogas foram apreendidos Reprodução/SSP-SP

Durante a abordagem, os investigadores encontraram 485 tijolos de maconha dentro da van. O boletim de ocorrência revelou que o motorista pretendia entregar o entorpecente no Brás, região central de São Paulo, a outros integrantes do esquema. O homem foi preso em flagrante e levado para o 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Este não é um caso isolado envolvendo veículos inusitados usados para o transporte de drogas na região. No início do mês, a polícia também apreendeu uma ambulância carregada com mais de uma tonelada de entorpecentes. Veja abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5