Público poderá escolher nome de bebê girafa ameaçado de extinção nascido no zoo de SP Filhote nasceu saudável com 2 metros de altura São Paulo|Do Estadão Conteúdo 31/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 31/05/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Público poderá escolher nome de bebê girafa ameaçado de extinção nascida no zoo de SP Reprodução/Zoológio de São Paulo

O Zoológico de São Paulo anunciou, na sexta-feira (30), o nascimento de um filhote de girafa de uma espécie ameaçada de extinção. Segundo o zoológico, o filhote é um macho e nasceu saudável, com dois metros de altura. Ele é filho do casal Mel e Palito, que vive há 17 anos no espaço.

A família é da espécie Giraffa giraffa, conhecida por girafa de dois chifres. O zoológico informou que o filhote está em um local reservado e acolhido com a mãe para ficar sob seus cuidados. Ao comunicar o nascimento em uma publicação nas redes sociais, o zoológico convocou os frequentadores a escolherem um novo nome para o filhote.

“O filhote nasceu saudável e com 2 metros de altura. Ele é um machinho e está em um local reservado e acolhido junto com a mamãe para ficar sob seus cuidados”, informou o zoológico nas redes.

Nos comentários, internautas sugeriram nomes como Oscar Marcos e Girafales. Mas o nome que consta na maioria das interações é Melman, personagem da filme de animação Madagascar.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Zoológico de São Paulo é considerado o maior da América Latina com mais de 22 mil animais de 300 espécies diferentes e funciona todos os dias. Durante a semana, está aberto entre as 9h e as 17h, e aos sábados e domingos, até às 18h.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp