Embratur diz que EUA reproduzem imagem ‘distorcida e ultrapassada’ do Brasil Governo americano divulgou lista de lugares que turistas devem evitar no Brasil Brasília|Do Estadão Conteúdo 31/05/2025 - 18h47 (Atualizado em 31/05/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embratur diz que EUA reproduzem imagem ‘distorcida e ultrapassada’ do Brasil Embratur

A Embratur criticou, neste sábado (31), a lista de lugares que turistas norte-americanos devem evitar no Brasil. O levantamento foi publicado pelo governo dos Estados Unidos e classifica os destinos em níveis de 1 a 4, referentes à periculosidade. Favelas, comunidades e cidades-satélite de Brasília estão no nível máximo de perigo, segundo o alerta.

”Repudiamos esse tipo de recomendação alarmista, que mais se presta à desinformação do que à proteção dos cidadãos americanos”, afirmou Marcelo Freixo, presidente da Embratur, em comunicado.

O Brasil como um todo é classificado como de nível 2, mas três áreas têm nível 4. São elas: cidades-satélite de Brasília à noite, Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá; conjuntos habitacionais informais, como favelas, vilas, comunidades ou conglomerados; e qualquer lugar dentro de um raio de 160 km das fronteiras terrestres com Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela, excluídos o Parque Nacional de Foz do Iguaçu e o Parque Nacional do Pantanal.

Segundo a Embratur, o Brasil vive o melhor momento do turismo internacional de sua história. Apenas nos quatro primeiros meses de 2025, chegaram ao País 4,4 milhões de visitantes, com crescimento de 51% em relação ao mesmo período do ano anterior.

‌



De acordo com Freixo, a expectativa é chegar a 8 milhões de visitantes estrangeiros neste ano. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também se manifestou sobre a lista do governo dos EUA. Para ele, o levantamento foi feito sem qualquer tipo de embasamento.

“Ando por todas essas cidades todos os dias, e a gente não vê falar de sequestro aqui em Brasília”, afirmou, durante um velório em Taquatinga neste sábado. “Até os sequestros relâmpagos que existiam mais no passado desapareceram”, prosseguiu.

‌



Ibaneis convidou o governo norte-americano a conhecer as cidades a serem evitadas. “Eles vão ver como as pessoas vivem com segurança e em paz”, disse. EUA são segundo maior grupo de turistas no Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de turistas para o Brasil, com 306 mil visitantes entre janeiro e abril, aumento de 21,7%.

“Esses números refletem uma realidade que se impõe: o Brasil é um destino acolhedor e seguro para os que desejam conhecer sua imensa diversidade natural e cultural”, disse Freixo. “A hospitalidade brasileira é reconhecida mundialmente. Aqui, todos são bem-vindos - independentemente de nacionalidade, etnia, orientação sexual, religião ou posicionamento político”, continuou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na nota, o chefe da Embratur disse que o Brasil registrou, em 2024, os menores índices de violência em 11 anos. Ibaneis também destacou o menor índice de homicídios registrado na capital federal no ano passado, desde que foi iniciada a série histórica em 1977. Segundo Freixo, o trabalho feito vem no sentido de “consolidar nossa imagem real no exterior: a de um País seguro, acolhedor, sustentável, democrático, diverso e aberto ao mundo, cada vez mais preparado para receber turistas”.

Para Ibaneis, o governo dos EUA deveria olhar para o próprio país. “Estive em Nova York semana passada e as ruas estão cheias de rato, urina e drogados”, disse. “Eles deveriam olhar um pouquinho para dentro do que acontece nos Estados Unidos antes de falar da nossa população aqui do Distrito Federal”, finalizou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp