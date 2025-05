‘Submarino da droga’ é apreendido pela PF na Ilha do Marajó (PA) Esta é a primeira apreensão de uma embarcação semissubmersível realizada pela PF Brasília|Do R7 31/05/2025 - 18h28 (Atualizado em 31/05/2025 - 19h26 ) twitter

'Submarino da droga' é apreendido pela PF na Ilha do Marajó (PA) Reprodução/PF

Em ação conjunta, a PF (Polícia Federal) e a FAB (Força Aérea Brasileira) apreenderam, neste sábado (31), uma embarcação de semissubmersível que seria utilizada para o transporte de cocaína com destino à Europa. A ação aconteceu na Ilha do Marajó, localizada no estado do Pará.

A operação ocorre como resposta direta às investigações relacionadas à apreensão, em março de 2025, de uma embarcação similar nas águas de Portugal. As apurações apontaram que os dois equipamentos foram fabricados na mesma região do Pará, a fim de viabilizar o tráfico transatlântico de entorpecentes.

Esta é a primeira apreensão de uma embarcação semissubmersível realizada pela PF, o que evidencia uma tentativa de diversificação dos meios utilizados pelas organizações criminosas para o tráfico internacional de drogas.

A PF está atenta a essa evolução nas estratégias criminosas e seguirá atuando de forma incisiva, com aprofundamento das investigações para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na fabricação, logística e financiamento desse tipo de operação ilícita.

A identificação e localização da embarcação aconteceu em virtude do compartilhamento de informações de inteligência, no âmbito da cooperação internacional, com destaque para a colaboração da Polícia Nacional da Espanha, da Polícia Judiciária de Portugal e da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos, que vêm atuando de forma coordenada com a Polícia Federal no enfrentamento às organizações criminosas transnacionais envolvidas no tráfico internacional de drogas.

