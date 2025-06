‘Ninguém tem dúvida que o alvo sou eu’, diz Bolsonaro sobre STF ao chamar apoiadores à Paulista Ato foi convocado para domingo em São Paulo Brasília|Do R7 28/06/2025 - 18h32 (Atualizado em 28/06/2025 - 18h49 ) twitter

Bolsonaro convocou manifestação para o domingo Lula Marques/Agência Brasil - 26/03/2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma live na noite deste sábado (28) para convocar os apoiadores a participarem de uma manifestação no domingo (29) em apoio a ele. O ato está marcado para às 14h na Avenida Paulista, em São Paulo. Intenção é pressionar contra julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal), em que ele é réu por tentativa de golpe.

Durante a live, Bolsonaro alegou está sendo perseguido pela Suprema Corte. “Ninguém tem dúvida que o alvo sou eu”, disse. “Me derrubando, me tirando de combate, não interessa como, ajuda em muito o trabalho da oposição por ocasião das eleições do ano que vem”, completou.

Como perseguição, o ex-presidente listou alguns dos processos que respondeu nos últimos tempos. Segundo Bolsonaro, ele foi “massacrado pela mídia”, sendo acusado de ter sido mentor da morte de Marielle Franco, que foi acusado de ter comprado 51 imóveis em dinheiro vivo e de ter falsificado cartão de vacina. “Agora to nesse golpe fictício, nessa fumaça chamada golpe de Estado. Não tem nada contra mim, espero que o relator chegue a essa mesma conclusão e possamos arquivar mais esse processo”, afirmou.

Bolsonaro também se mostrou confiante de que será inocentado da acusação de tentativa de golpe de Estado. “Jamais estaria lutando por algo impossível”, destacou.

‌



O ex-presidente é acusado de ter integrado o Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Ele é réu no STF por organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

