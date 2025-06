Operação desarticula esquema suspeito de desviar salários de jogadores da Série A

Mais de cem policiais civis de quatro estados realizam nesta terça-feira (24) a Operação Falso 9, cujo objetivo é desarticular um esquema milionário de estelionato envolvendo o desvio de salários de jogadores de futebol da série A do Campeonato Brasileiro. O R7 apurou que uma das vítimas seria Gabriel Barbosa, o Gabigol, que atualmente joga pelo Cruzeiro. A reportagem tenta contato com a assessoria do atleta e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.