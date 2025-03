Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Militar do estado realizou buscas na residência de um agente penal, denunciado por cobrar taxas para permitir que detentos da Casa do Albergado passassem a noite fora da unidade. Segundo as investigações, o agente recebia valores entre R$ 20 e R$ 70 por dia, com taxas maiores em fins de semana, feriados ou períodos prolongados.