Abono Salarial 2025 começa a ser pago nesta segunda (17); veja o calendário Cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem receber o benefício; valor total chega a R$ 30,7 bilhões Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pagamento é feito de acordo com aniversário Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O abono salarial PIS/Pasep de 2025 começa a ser pago nesta segunda-feira (17). Os valores são referentes ao ano-base 2023, e o pagamento será feito de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário (veja o calendário abaixo). Segundo estimativa do governo, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem receber o benefício este ano, totalizando R$ 30,7 bilhões.

Neste mês, 1,8 milhão de trabalhadores de empresas privadas com direito ao PIS e 163.810 servidores públicos com direito ao Pasep serão beneficiados. Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, respectivamente.

Os valores do benefício variam entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada no ano-base por pelo menos um mês e recebeu até dois salários mínimos.

Veja os valores por tempo trabalhado

1 mês trabalhado – R$ 127

2 meses trabalhados – R$ 253

3 meses trabalhados – R$ 379,50

4 meses trabalhados – R$ 506

5 meses trabalhados – R$ 632,50

6 meses trabalhados – R$ 759

7 meses trabalhados – R$ 885,50

8 meses trabalhados – R$ 1.012

9 meses trabalhados – R$ 1.138,50

10 meses trabalhados – R$ 1.265

11 meses trabalhados – R$ 1.391,50

12 meses trabalhados – R$ 1.518

Calendário de pagamento

Nascidos em janeiro – 17/2

– 17/2 Nascidos em fevereiro – 17/3

– 17/3 Nascidos em março e abril – 15/4

– 15/4 Nascidos em maio e junho – 15/5

– 15/5 Nascidos em julho e agosto – 16/6

– 16/6 Nascidos em setembro e outubro – 15/7

– 15/7 Nascidos em novembro e dezembro – 15/8

Como consultar

Para consultar o abono salarial no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital:

Atualize o aplicativo Acesse a aba “Benefícios” Selecione “Abono Salarial” Clique em “Pagamentos” Verifique o valor, a data e o banco de recebimento.