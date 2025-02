Ações da controladora do Google caem após divulgação de plano de alto investimento em IA Empresa divulgou balanço que mostrou resultado positivo, mas abaixo do esperado Economia|Do R7 05/02/2025 - 23h59 (Atualizado em 06/02/2025 - 00h01 ) twitter

Empresa divulgou balanço na terça-feira Marcello Casal JrAgência Brasil

As ações da Alphabet, controladora do Google, despencaram 7,4%, nesta quarta-feira (5), e chegaram a US$ 191,10, um dia após a divulgação do balanço da companhia. Os resultados do primeiro trimestre de 2024 mostraram um lucro líquido de US$ 26,53 bilhões da empresa, um aumento de 28%. Apesar do resultado positivo, o valor ficou abaixo do que era esperado pelo mercado.

O resultado é reflexo do desempenho do Google Cloud, que apesar de ter tido aumento de 30% nas receitas, ainda foi menor do que era projetado.

Além dos resultados, a empresa anunciou a intenção de investir US$ 75 bilhões em despesas de capital, sendo a maior parte em Inteligência Artificial em 2025. “Estamos confiantes nas oportunidades que temos pela frente, e para acelerar o nosso progresso, esperamos investir aproximadamente 75 bilhões de dólares em despesas de capital em 2025″, disse o CEO do Google, Sundar Pichai, em comunicado.

O valor representa um crescimento de 43% no investimento em relação aos US$ 32,3 bilhões investidos em 2023. E é bem superior aos US$ 57 bilhões que eram projetados por analistas, segundo a mídia especializada.

O anúncio é feito em meio ao avanço da concorrência com o crescimento da chinesa DeepSeek, que tem ganhado o mercado com muito menos recursos e um modelo de código aberto. Segundo a empresa, o investimento feito de menos de US$ 6 milhões.

Enquanto isso, nesta semana, o Google também anunciou novidades para o Gemini, seu modelo de inteligência artificial. A empresa liberou a versão 2.0 Flash para todos os usuários do aplicativo Gemini e lançou Gemini 2.0 Pro Experimental, voltado para tarefas mais complexas.

