Aluguel comercial registra alta recorde de 7,88% em 2024 e ultrapassa a inflação oficial Preço médio do aluguel por metro quadrado atingiu R$ 45,53 no ano passado Economia|Do R7, com informações da Agência Brasil 21/01/2025 - 08h45 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h24 )

Inflação oficial acumulou 4,83%, em 2024 Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O aluguel de salas comerciais ficou 7,88% mais caro em 2024, a maior variação já registrada desde 2013, quando o monitoramento Índice FipeZap começou a ser realizado. O preço médio por metro quadrado atingiu R$ 45,53 no ano passado. Os dados, divulgados nesta terça-feira (21), mostram que o índice superou em três pontos percentuais a inflação oficial do país, que fechou o ano em 4,83%.

Com a alta, o custo de alugar uma sala comercial de 200 m², por exemplo, chega a cerca de R$ 9,1 mil mensais. O estudo acompanhou o preço de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² em dez cidades (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília, Salvador, Campinas e Niterói), com base em 61.683 anúncios na internet (veja os valores por cidade abaixo).

A taxa também ficou acima do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas, comumente chamado de “inflação do aluguel”, pois costuma corrigir anualmente os contratos de locação. O IGP-M encerrou 2024 com alta de 6,54%.

Cidades

No ranking da inflação FipeZap, Niterói (17,84%) apresentou o maior aumento no preço de locação, seguido por Curitiba (10,89%), Rio de Janeiro (9,05%), Belo Horizonte (8,47%), Brasília (7,62%), São Paulo (7,13%), Salvador (6,23%), Campinas (5,71%), Florianópolis (5,11%) e Porto Alegre (4,63%).

Os pesquisadores esclarecem que o índice FipeZap considera os preços de anúncios para novos aluguéis. “Não incorpora em seu cálculo a correção dos aluguéis vigentes, cujos valores são reajustados periodicamente de acordo com o especificado em contrato”, pontuam.

Preço médio por cidade:

São Paulo: R$ 54,40/m²

R$ 54,40/m² Florianópolis: R$ 45,90/m²

R$ 45,90/m² Rio de Janeiro: R$ 44,34/m²

R$ 44,34/m² Salvador: R$ 42,34/m²

R$ 42,34/m² Niterói: R$ 41,95/m²

R$ 41,95/m² Campinas: R$ 40,83/m²

R$ 40,83/m² Curitiba: R$ 36,74/m²

R$ 36,74/m² Brasília: R$ 35,24/m²

R$ 35,24/m² Porto Alegre: R$ 34,39/m²

R$ 34,39/m² Belo Horizonte: R$ 33,66/m²

A economista Paula Reis explica que a diferença de preço entre as cidades se deve a fatores como a renda dos residentes, densidade demográfica, escassez de terrenos e imóveis, entre outros.

“Vale reforçar que, mesmo entre bairros, essa variação é considerável. A localização do imóvel, considerando especialmente a proximidade do centro de negócios e a infraestrutura da região, tem impacto significativo nos preços”, completa.