Amcham: tarifas de 50% fragilizam relações econômicas e comerciais entre Brasil e EUA Medida afeta competitividade, ameaça empregos e pode interromper exportações, aponta Câmara Americana de Comércio para o Brasil Economia|Do Estadão Conteúdo 30/07/2025 - 20h07 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h07 )

RESUMO DA NOTÍCIA A Amcham Brasil alerta que tarifas de 50% dos EUA prejudicam relações comerciais com o Brasil.

A medida afeta a competitividade, empregos e poder de compra no Brasil.

86% das empresas acreditam que retaliações do Brasil podem agravar tensões bilaterais.

Mais da metade das empresas exportadoras teme uma interrupção das vendas para os EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Amcham diz que medidas anunciadas por Trump afetam competitividade, empregos e poder de compra Molly Riley/Casa Branca - 30.07.2025

A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) avalia que as tarifas de 50% aplicadas pelos Estados Unidos sobre determinados produtos brasileiros fragilizam as relações econômicas e comerciais entre os dois países.

Segundo o organismo, a iniciativa afeta “negativamente a competitividade de suas empresas, o emprego de seus trabalhadores e o poder de compra de seus consumidores”.

A instituição diz defender que “divergências comerciais sejam resolvidas pela intensificação do diálogo construtivo em alto nível, com o objetivo de preservar e ampliar a parceria e a cooperação econômicas”, em nota enviada nesta tarde.

A nota cita ainda que 86% das empresas avaliam que eventuais medidas de reciprocidade por parte do Brasil tenderiam a agravar as tensões bilaterais e reduzir o espaço para negociações, conforme pesquisa conduzida pela Amcham de 24 a 30 de julho.

‌



Eventuais retaliações também trariam potenciais efeitos negativos sobre setores que dependem de insumos, tecnologias ou equipamentos americanos, bem como prejuízos à imagem e à segurança jurídica do Brasil como destino de investimentos e negócios, diz o levantamento.

Perigo de parada

A mesma pesquisa mostra que mais da metade das empresas exportadoras no Brasil estimam que o aumento tarifário poderá resultar na interrupção total ou acentuada (superior a 50%) das vendas para os Estados Unidos.

‌



“A Amcham Brasil reafirma seu compromisso histórico — de mais de um século — com o fortalecimento das relações bilaterais e se coloca à disposição dos governos de ambos os países para colaborar na construção de uma solução mutuamente satisfatória”, diz.

