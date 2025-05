Anvisa proíbe mais duas marcas de azeite por irregularidades na origem; saiba quais Azeites Escarpas das Oliveiras e Almazara são alvos de medida preventiva; há dois dias, o mesmo ocorreu com outras duas marcas Economia|Do R7, em Brasília 22/05/2025 - 12h32 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CNPJ da empresa que rotula azeites proibidos está extinto desde novembro de 2023 Imagem de Umbe Ber por Pixabay

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou nesta quinta-feira (22) nova resolução que determina a apreensão e proíbe a produção, comercialização e uso de azeites de oliva das marcas Escarpas das Oliveiras e Almazara.

Os produtos são rotulados com o nome da empresa Oriente Mercantil Importação e Exportação Ltda., cujo CNPJ está extinto desde novembro de 2023.

Segundo a Anvisa, a medida se baseia em denúncia do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), apontando origem desconhecida dos produtos e infrações a normas sanitárias e de rotulagem.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Empresa não pode operar legalmente

A empresa citada não pode operar legalmente, o que compromete a rastreabilidade e segurança dos itens.

‌



A decisão segue ação similar adotada no último dia 20, envolvendo as marcas Alonso e Quintas D’Oliveira, também impedidas de circular no mercado após constatação de irregularidades.

Nestes casos, os rótulos indicavam como responsável uma empresa sem registro na Receita Federal.

‌



A reportagem entrou em contato com a embaladora por e-mail, mas até a última atualização da matéria, os responsáveis não tinha respondido. O espaço continua aberto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp