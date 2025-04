Galípolo se reúne com CEO do Banco Master após anúncio de negócio entre autarquia e BRB Banco Central se debruça sobre a compra de 58% das ações do Master pelo BRB, anunciada na última sexta-feira Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 01/04/2025 - 10h54 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h42 ) twitter

Galípolo se reúne com presidente do Banco Master nesta terça Raphael Ribeiro/BC/27.03.2025

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúne na manhã desta terça-feira (1º) com o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro. O encontro está marcado para as 11h. O BC se debruça sobre a compra de 58% das ações do Master pelo BRB, anunciada na última sexta-feira (28). A autarquia ainda não fechou uma posição sobre a transação e não tem “viés” para aprová-la ou não.

O BRB anunciou a operação, no valor de R$ 2 bilhões, na última sexta-feira. O banco público, controlado pelo Governo do Distrito Federal, vai comprar 49% das ações ordinárias do Master com direito a voto, e 100% das ações preferenciais.

Nessa segunda (31), Galípolo se reuniu com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que avaliou o encontro como “muito positivo”. Segundo ele, o processo começa agora a ser avaliado pelo BC de maneira oficial.

Além do presidente do BRB, Galípolo se encontrou ontem com o chairman e sócio do BTG Pactual, André Esteves. O banco já teria iniciado conversas com o Master, desde o fim do ano passado, mas há dúvidas ainda sobre a cobertura da operação - que poderia prever o uso do Fundo Garantidor de Crédito para lastrear algum problema com a instituição.

