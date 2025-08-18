Batalha é diária até furar o 1º poço na Margem Equatorial, afirma diretora da Petrobras Sylvia Anjos enfatizou que atual estágio da produção brasileira de petróleo ‘não permite que haja estaleiros vazios no país’ Economia|Do Estadão Conteúdo 18/08/2025 - 12h55 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A diretora da Petrobras, Sylvia Anjos, descreve o processo de licenciamento do poço na Margem Equatorial como uma "luta diária".

Ela garante que a nova perfuração está a 500 km da Foz do Amazonas, com medidas que minimizam riscos a manguezais.

A Petrobras planeja realizar testes de confiabilidade de seu plano de emergência na semana de 24 de agosto.

Sylvia destaca a importância da parceria com a indústria naval e anuncia um portfólio exploratório com mais de 50 novos poços.

Sylvia diz que novo poço está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas Tomaz Silva/Agência Brasil - 24/10/2024

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, definiu como uma “luta diária” a obtenção da autorização para explorar o primeiro poço no processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial.

“Nossa batalha é diária até conseguirmos furar o primeiro poço na Margem Equatorial. Quero deixar mensagem importante para a sociedade: temos um histórico de perfurações no Estado do Amapá sem nenhum acidente. Esse novo poço está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. As correntes marinhas são paralelas à costa. Há um conjunto de questões que evitam que os manguezais sejam afetados num eventual acidente”, enfatizou a diretora.

A Petrobras espera para a semana de 24 de agosto uma “janela de realização” dos testes de confiabilidade do seu plano de emergência.

A estatal tem reiterado que entregou para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o maior plano de emergência individual da indústria do petróleo em águas profundas no mundo.

Indústria naval

A executiva ressaltou que o atual estágio da produção brasileira de petróleo “não permite que haja estaleiros vazios no País”. “Temos um portfólio exploratório com mais 50 novos poços para o período de cinco anos do atual plano estratégico 2025-29. Já tivemos três descobertas esse ano. Isso mostra que temos vigor para novas plataformas e que há um mar potencial de oportunidades onde a parceria com a indústria naval é absolutamente necessária.”

Sylvia participou do 1º Mac Laren One-Stop-Shop Day, evento em parceria com a FGV Energia, que reúne clientes, parceiros estratégicos, empresas e entidades do setor, como a Marinha do Brasil e o Sinaval, a Petrobras e a Transpetro.

No evento, será lançado o Núcleo Naval, baseado no conceito de One-Stop-Shop, que reúne, em um único local, serviços integrados de reparo e construção naval.

