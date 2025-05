Ibama autoriza Petrobras a avançar com plano para explorar petróleo na Margem Equatorial Agora, a Petrobras poderá testar a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo Brasília|Do R7 19/05/2025 - 19h53 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h37 ) twitter

Ibama autoriza Petrobras a avançar com plano para explorar petróleo na Margem Equatorial

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) informou, nesta segunda-feira (19), que aprovou o plano da Petrobras para fazer estudos na Foz do Rio Amazonas, localizada na Margem Equatorial. A ação pode resultar na exploração de petróleo no local.

Segundo o Ibama, o plano apresentado atendeu aos requisitos técnicos exigidos e está apto para a realização de vistorias e simulações de resgate de animais da fauna. Na prática, eles passam a testar a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo.

A aprovação do plano cumpre uma das etapas do licenciamento ambiental, mas não concede a licença para o início da exploração, feita por meio de perfuração. Para que o processo continue, vai depender da verificação em campo da viabilidade operacional do planejamento.

Para que isso aconteça, o Ibama e a Petrobras vão definir um cronograma para fazer uma avaliação pré-operacional. Tal etapa vai verificar, por meio de vistorias e simulações, a funcionalidade do plano.

“O Ibama reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do país, buscando integrar o desenvolvimento econômico e o aprimoramento da infraestrutura com respeito às características socioambientais de cada região”, informou o órgão.

Desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal trava um embate interno. Lula já se manifestou a favor da exploração da Margem Equatorial, enquanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é contra o movimento.

Em nota, Alcolumbre comemorou a decisão do Ibama, alegando se tratar de uma “nova etapa no processo de licenciamento. ”Essa fase prática permitirá verificar, no local, a capacidade de resposta da Petrobras em caso de acidentes, como vazamentos de óleo. Embora o processo de licenciamento para perfuração ainda esteja em curso, o avanço técnico aprovado hoje reforça a seriedade do projeto e o compromisso com critérios ambientais rigorosos", informou.

