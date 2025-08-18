‘Má vontade’ em negociar partiu dos EUA, não do Brasil, afirma Haddad Ministro da Fazenda também disse que o Brasil tem documentos que comprovam a tentativa de negociar tarifas com Trump Brasília|Do Estadão Conteúdo 18/08/2025 - 12h05 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fernando Haddad afirma que o Brasil tentou negociar tarifas, mas houve 'má vontade' dos EUA.

O ministro lembrou de convite do secretário do Tesouro dos EUA para discutir as negociações. O evento acabou cancelado pelo país.

Haddad divulgou o convite para demonstrar que o Brasil estava disposto a negociar.

Ele ressaltou que a imposições feitas pelos EUA envolviam situações inegociáveis e inconstitucionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o Brasil buscou diálogo com os EUA Fabrio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta segunda-feira (18) que houve “má vontade” por parte dos Estados Unidos em relação às negociações sobre o tarifaço imposto ao Brasil.

Haddad explicou que recebeu um convite do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o convocando para uma reunião sobre essa negociação.

O ministro disse que resolveu divulgar que houve esse convite para “dissipar” qualquer dúvida sobre o Brasil estar disposto a negociar com os EUA.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Eu sabia que, ao divulgar essa notícia, nós corríamos o risco de fazer com que a extrema direita se mobilizasse nos EUA para reverter a situação. Mas ficaria demonstrado que a responsabilidade de a reunião não ocorrer, não seria do Brasil”, detalhou o ministro, durante participação no seminário “Brazil 2030: Fostering Growth, resilience and productivity”, organizado pelo Financial Times e a CNBC, em São Paulo.

‌



Com isso, Haddad frisou que, agora, o Brasil possui documentos oficiais que deixam claro que o país estava disposto a negociar.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro também destacou que, com o tarifaço, os EUA quiseram impor ao Brasil uma situação inegociável e inconstitucional, que seria o Executivo brasileiro interferir em questões do Judiciário, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

‌



Perguntas e respostas

Qual foi a afirmação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as negociações com os EUA?

Fernando Haddad afirmou que a “má vontade” em negociar partiu dos Estados Unidos e não do Brasil. Ele destacou que houve um convite do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para uma reunião sobre as tarifas impostas ao Brasil.

‌



Por que Haddad decidiu divulgar o convite recebido?

Haddad decidiu divulgar o convite para “dissipar” dúvidas sobre a disposição do Brasil em negociar com os EUA. Ele mencionou que essa divulgação poderia mobilizar a extrema direita nos EUA, mas que a responsabilidade pela não realização da reunião não seria do Brasil.

O que Haddad mencionou sobre a documentação do Brasil em relação às negociações?

O ministro afirmou que o Brasil possui documentos oficiais que comprovam a disposição do País para negociar tarifas com os EUA.

Qual foi a crítica de Haddad em relação à imposição de tarifas pelos EUA?

Haddad criticou a imposição de tarifas pelos EUA, afirmando que isso criava uma situação inegociável e inconstitucional, referindo-se à interferência do Executivo brasileiro em questões do Judiciário, especialmente no contexto do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp