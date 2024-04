BC eleva previsão de crescimento da economia, mas admite que inflação pode superar teto da meta

Economia |Do R7, em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Relatório trimestral foi divulgado nesta quinta Relatório trimestral foi divulgado nesta quinta (Leonardo Sá/Agência Senado)

O Banco Central prevê um crescimento maior da economia em 2024. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) do ano foi revisada de 1,7% para 1,9%. Segundo a instituição, a revisão moderada reflete, principalmente, dinamismo levemente maior que o esperado da economia no início do ano, como sugerem os indicadores disponíveis.

Os dados são do RTI (Relatório Trimestral de Inflação), divulgado nesta quinta-feira (28).

“A revisão reflete, principalmente, dinamismo ligeiramente maior do que o esperado da atividade econômica no início do primeiro trimestre. Sob a ótica da oferta, esperam-se recuo da agropecuária, após alta expressiva em 2023, e crescimentos de magnitudes semelhantes entre si e não muito distantes dos ocorridos em 2023, para indústria e serviços”, diz o texto.

Nessa terça-feira (26), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em rever as projeções da pasta para o PIB neste ano. A atual previsão do ministério é de que a economia brasileira cresça 2,2% neste ano, com inflação de 3,5%.

Em relação à inflação, a estimativa do BC ficou estável em 3,5%. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 4,5%, uma queda em relação ao último trimestre, quando era de 4,7%. As expectativas continuam acima da meta de 3%.

Segundo o relatório, em 2024 e 2025, as projeções são que a inflação fique em 3,5% e 3,2%, respectivamente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5