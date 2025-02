BNDES aprova financiamento de R$ 2,1 bilhões para Embraer exportar aviões para os EUA Apoio cobrirá uma parcela do investimento total da companhia aérea, que vai vender aeronaves para Republic Airways Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 27/01/2025 - 13h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 13h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aeronaves serão entregues pela Embraer ao longo de 2025 Antonio Milena/Arquivo Abr

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou R$ 2,1 bilhões para a exportação de 16 aeronaves da Embraer para a empresa aérea norte-americana Republic Airways , que atua exclusivamente com aeronaves da fabricante brasileira .

Segundo o banco, o financiamento cobrirá uma parcela do investimento total da companhia aérea.

A Republic Airways, uma das maiores linhas aéreas regionais nos Estados Unidos, opera uma frota de mais de 200 Embraer E-170 e E-175 oferece serviço regular para passageiros com 900 voos diários em mais de 80 cidades nos EUA e no Canadá. A empresa opera sob as marcas American Eagle, Delta Connection e United Express.

As aeronaves serão entregues ao longo de 2025 e a Republic fará o pagamento em dólares ao BNDES, o que vai gerar divisas da moeda para o Brasil. De acordo com o BNDES, desde 1997, quando ocorreu o primeiro apoio à Embraer, foram financiadas cerca de US$ 26 bilhões à exportação de mais de 1.300 aeronaves.

‌



“No período, as operações contratadas possibilitaram à empresa concorrer no mercado externo em igualdade de condições com suas concorrentes”, informou.

Fundada em 1969, a Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, que atua nas áreas de aviação comercial e executiva, defesa e segurança, além de aviação agrícola. “A Embraer é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil e mantém mais de 87% de seus cerca de 21 mil empregos em território nacional”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

‌



Investimento no setor automotivo atinge R$ 5,4 bilhões em dois anos

O BNDES aprovou R$ 5,4 bilhões ao setor automotivo em 2023 e 2024, valor que supera o total investido nos quatro anos anteriores. No ano passado, por exemplo, o setor recebeu R$ 3,6 bilhões do banco, o apoio superou o investimento feito em 2017, quando foram destinados R$ 1,5 bilhão. A quantia foi destinada, principalmente, para autopeças e montadoras.

Segundo Mercadante, o apoio está relacionado a políticas públicas integradas de estímulo ao setor, como a Nova Indústria Brasil e o Mover. “Ao mesmo tempo que o investimento no setor automotivo fomenta uma cadeia produtiva de alto valor agregado, também estamos incentivando a produção de carros híbridos e elétricos, contribuindo de forma decisiva para a transição energética e a descarbonização”, disse.