BNDES investe R$ 405,3 milhões em projeto brasileiro de carro voador Modelo será fabricado em Taubaté e promete transportar até 5 pessoas (4 passageiros e 1 piloto) com autonomia de 100 quilômetros Economia|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 17h10 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h22 )

Subsidiária da Embraer desenvolve um modelo de carro voador Acervo/Eve Air Mobility

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta quinta-feira (14) um investimento de US$ 74,9 milhões (R$ 405,3 milhões na cotação atual) na Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer responsável pelo desenvolvimento de um eVTOL — veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, popularmente conhecido como “carro voador”.

O modelo será fabricado em Taubaté (SP) e promete transportar até cinco pessoas (quatro passageiros e um piloto) com autonomia de 100 quilômetros, permitindo deslocamentos rápidos entre centros comerciais, bairros residenciais e terminais de transporte. Silencioso e livre de emissões, o eVTOL incorpora tecnologias como propulsão elétrica, sistemas autônomos e conectividade, além de um software proprietário de gestão de tráfego aéreo urbano.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, trata-se de um dos projetos mais promissores da nova aviação mundial, com 2.770 encomendas já registradas.

“Estamos entrando como sócios do projeto. Estamos aportando R$ 405 milhões, e à medida que isso deslanche, e o carro voador elétrico sem ruído, que vai voar 100 km com autonomia, seja uma realidade, o BNDES vai ganhar e vai crescer junto, como aconteceu com a Embraer ao longo da história”, afirmou.

‌



Mercadante também destacou o simbolismo da iniciativa, que deve marcar os 120 anos do voo do 14-Bis, realizado por Santos Dumont em Paris.

“No ano que vem, nós estaremos celebrando 120 anos que o 14-Bis voou em Paris com Santos Dumont. Por isso, nós queremos ver o eVTOL voar de novo e mostrar o talento, a generosidade, a inovação, a competência técnica, a persistência, a capacidade de resiliência do Brasil.”

‌



A Eve Air Mobility avança na fase de prototipagem e, após obter a certificação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), pretende iniciar a produção comercial.

“Essa captação de recursos representa um importante marco em nossa trajetória, contribuindo com a nossa visão e impulsionando nossa missão de transformar a mobilidade urbana. Estamos orgulhosos em poder contar com ao participação do BNDES e valorizamos profundamente o compromisso contínuo da Embraer com a Eve e nosso programa”, diz o CEO da Eve, Johann Bordais.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

