Mercadante sobre Mujica: 'Todas as flores do mundo desabrocham em sua homenagem' Presidente do BNDES lamenta morte do ex-presidente uruguaio e relembra trajetória compartilhada com Mujica R7 Planalto|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 18h45 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h47 )

Mercadante afirmou que Mujica 'transcendeu as divisões políticas e sociais' Gabriel Souza/Material cedido ao R7

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, divulgou nesta terça-feira (13) uma nota de pesar pela morte do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica.

No texto, destacou a influência política e humana do líder uruguaio, exaltando sua simplicidade e seu compromisso com a democracia: “Dom Pepe foi um homem que transcendeu divisões políticas e sociais, um líder cuja simplicidade, a rejeição ao ódio e o compromisso com a vida o tornaram uma figura única no cenário mundial”.

Mujica morreu aos 89 anos, após uma batalha contra um câncer de esôfago. A morte foi confirmada pelo presidente uruguaio Yamandú Orsi, que também prestou homenagens ao antecessor. Mujica completaria 90 anos no próximo dia 20.

Mercadante classificou o ex-presidente como uma das maiores inspirações políticas da América Latina.

“O tupamaro que plantou e cultivou a flor da democracia e da esperança no coração e nos sonhos de milhares de latino-americanos”, escreveu. “Como os gigantes da história, José Pepe Mujica nunca morrerá.”

Momentos de convivência

O presidente do BNDES também recordou momentos de convivência com Mujica ao longo de mais de cinco décadas de vida pública. Segundo ele, os encontros com o uruguaio deixaram marcas profundas.

“Estivemos juntos em várias ocasiões, como quando foi ministro, presidente, senador ou liderança da Frente Ampla. Em todas, as atitudes e intervenções diferenciadas e improváveis de Mujica sempre me marcaram.”

No texto, Mercadante mencionou ainda o artigo publicado por ele em março deste ano, intitulado A humanidade cabe em um fusquinha azul, em que prestou tributo a Mujica ainda em vida.

A homenagem termina com uma referência ao poeta espanhol Francisco de Quevedo: “Ele será cinzas, mas cinzas com sentido, e se tornará pó, mas pó apaixonado”, escreveu Mercadante. “Hoje, todas as flores do mundo desabrocham em sua homenagem.”

